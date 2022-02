Plug Power-Aktie: Eine glorreiche Zukunft?

Wasserstoffaktien sind durch den Krieg in der Ukraine zwar zusätzlich unter Druck geraten. Ausgelöst hat die militärische Auseinandersetzung in Osteuropa den Abwärtstrend im Sektor aber nicht. Auch Plug Power hatte zuvor schon einiges an Vertrauen bei den Anlegern eingebüßt, da das Wachstum nicht mit den Erwartungen der Märkte mithalten konnte.

