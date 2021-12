Plug Power-Aktie: Eine deutliche Abfuhr für die Bullen

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Die Plug-Power-Aktie befindet sich daher in einer Korrektur, seitdem der Wert am 22. November bei 46,50 US-Dollar ein Hoch ausgebildet hat. Besonders unangenehm für die Bullen sind derzeit zwei Punkte: Die Abwärtsbewegung verläuft ausgesprochen steil und dynamisch und sie hat außerdem am Freitag den 50-Tagedurchschnitt bei 36,43 US-Dollar durchschlagen.

Ihn müssen die Bullen möglichst schnell wieder erreichen. Das ist allerdings ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung