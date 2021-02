Plug Power Aktie: Eine Klasse für sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Plug Power-Aktie ist furios ins neue Jahr gestartet und hat in den ersten beiden Handelswochen eine Kursverdopplung vollzogen. Dabei wurden zwei Gaps gerissen. Seit Mitte Januar konsolidiert die Aktie. Der Titel profitiert vom Wasserstoff-Boom und vom weltweiten Kampf gegen den Klimawandel. Unter ihrem neuen Präsidenten Joe Biden will die USA nun wieder stärker für grüne Energie einstehen, was entsprechenden Unternehmen/Aktien



