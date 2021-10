Plug Power-Aktie: Doch noch ein Kauf?

Plug Power hat in der vergangenen Woche mit einigen Ergebnissen an den Märkten starke Enttäuschung ausgelöst. Der Wert ist mit einem Abschlag über -4,2 % deutlich nach unten gerutscht. Die Aktie hat sich damit zumindest nicht aus der vergleichsweise schlechten Stimmung befreien können, die sich in dem Sektor breit gemacht hat.

Nel Asa, Ballard Power und die kleineren Unternehmen wie AFC Energy ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung