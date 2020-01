Plug Power Aktie: Diesen Wahnsinn kann niemand verpassen!

Unfassbar, was jetzt mit der Aktie von Plug Powerpassiert. Auch am Donnerstag ist die Aktie noch einmal um mehr als 3,5 % nach oben marschiert. Diesen Wahnsinn kann eigentlich niemand verpassen, meinen Analysten. Denn ein Halt scheint nicht mehr in Sicht. Die Rückschläge in der gesamten Branche der Wasserstoff-Aktien sind Geschichte. Es geht gerade für Plug Power von einem Allzeithoch zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung