Plug Power Aktie: Diese Gefahr besteht jetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power Aktie: Zwar ist es noch alles andere als sicher, denn die Trendindikatoren zeigen eine stark bullische Situation an, aber es deutet sich eine Umkehr an. Die aktuelle Aufwärtsbewegung seit Anfang des Monats sieht nicht sonderlich bullisch aus. Somit könnte es sein, dass sich nun eine weitere Abwärtswelle zeigt. Das Szenario bleibt so lange aktiv wie das Hoch von 12,60 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung