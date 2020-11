Plug Power Aktie: Da ist der Durchbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Plug Power-Aktie hat seit der Monatswende wieder deutlich zulegen können. Wieder einmal wurde die Korrekturbewegung auf Höhe der 50-Tage-Linie (EMA50) gestoppt. Dabei wiederholte sich ein in jüngerer Vergangenheit oft beobachtetes Muster: dass der Kurs nach einer Korrektur mit einer Gap (Aufwärtslücke) in den Bullenmodus zurückkehrt. In den letzten Tagen hat es sogar zwei solcher Gaps gegeben. Sie haben den Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



