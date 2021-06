Plug Power-Aktie: Da hilft auch Renault nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

2024 soll es endlich so weit sein. In drei Jahren will Plug Power die Marke von einer Milliarde Euro jährlichem Umsatz durchbrechen und erstmals in der über 20-jährigen Unternehmensgeschichte profitabel sein. Wie das gelingen soll? Der Brennstoffzellen-Spezialist plant, mit seinem Geschäft in neue Märkte vorzustoßen.

Bislang hat sich Plug Power überwiegend auf Gabelstapler konzentriert, die Großkunden wie Walmart, Amazon und Home Depot ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung