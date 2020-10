Plug Power Aktie: Da fehlen einem die Worte!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Bei der Aktie des amerikanischen Brennstoffzellenherstellers Plug Power geht der Höhenflug weiter. Am Donnerstag wurde im Tagesverlauf ein neues 12-Jahres-Hoch bei 19,01 US-Dollar (Nasdaq) markiert. Seit dem Corona-Crash befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrend. Von der jüngsten Korrektur im Wasserstoff-Sektor zeigte sich der Anteilsschein völlig unbeeindruckt. Nun schiebt sich der Kurs immer näher an die 20-USD-Marke heran, die einen Widerstand ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



