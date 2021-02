Plug-Power-Aktie: Im Crash-Modus?

Eigentlich gab es zuletzt keine schlechten Nachrichten rund um Plug Power. Dennoch hat die Aktie des Unternehmens in der laufenden Woche deutlich nachgelassen. Seit Dienstag ging es um fast 20 Prozent in die Tiefe. Besonders deutlich fielen die Verluste am Donnerstagmorgen aus. Bis zum Vormittag stand auf dem Ticker ein Minus von fast acht Prozent.

