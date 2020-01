Plug Power Aktie: Die Bullen tun sich schwer!

Plug Power Aktie | ISIN:US72919P2020 | WKN:A1JA81

Aktuelle Situation im Tageschart: Nachdem bereits ein stärkerer Rückgang an dem 138,2 % Fibo zu sehen war, tun sich die Bullen nun auch am 161,8 % Fibonacci-Preisziel schwer. Dennoch bleibt die Aussicht vorerst bullisch. Insgesamt zeigt der Aktienkurs ja eine Aufwärtsbewegung und auch die Trends sind intakt. So sind die gleitenden Durchschnitte sowie der Donchian-Channel ...