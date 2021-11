Plug Power-Aktie: Die Bullen lassen nicht locker!

Der Wasserstoffsektor geriet in dieser Woche nach einer ansehnlichen Phase der Erholung wieder verstärkt unter Druck. Das wirkte sich auch auf die Plug Power-Aktie aus. Am Mittwoch flirtete die noch zum ersten Mal seit März mit der Marke bei 40 Euro, nur um am Donnerstag bis knapp unter 36 Euro im Tief zu stürzen.

Sehr viel weiter sind die Bären allerdings nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung