Plug Power-Aktie: Die Bullen lassen es krachen!

In einem bullischen Gesamtmarkt geht es für die Aktie des US-Wasserstoffunternehmens Plug Power am Montag mit großer Dynamik nach oben. An der Nasdaq steigen die Notierungen im zweistelligen Prozentbereich an. Zwischenzeitlich geht es um mehr als 12 Prozent aufwärts. Damit kann sich der Anteilsschein auch deutlich von der 200-Tage-Linie (EMA200) absetzen, die in der vergangenen Woche nach oben durchbrochen wurde.

