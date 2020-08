Plug Power Aktie: Bullen geben weiter Gas!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power Aktie: Die Bullen geben sich weiter größte Mühe das Wertpapier in Richtung Norden zu hieven. So wurde kürzlich die Kursmarke von 12,00 Euro fast genau erreicht. Wird es das nun gewesen sein? Solange jedenfalls der Trend nach Norden zeigt, gibt es kein Grund sich dagegenzustellen. Die Trendindikatoren zeigen einen vollkommen intakten Aufwärtstrend an. Erst wenn die 38-Tagelinie unterschritten wird, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung