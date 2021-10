Plug Power-Aktie: Bullen bearbeiten weiterhin den Widerstand!

So kam es bereits bei Plug Power am 4. Oktober zu einem Ansteigen in diesen Kursbereich. Während der letzten Handelstage zeigt sich eine stabile Seitwärtslage, mit der Option auf weiter anziehende Kurse. Wichtig ist jetzt das kleine Tief vom 18. Oktober bei 26,19 EUR zu halten. Darüber besteht aus Markt-technischer Sicht weiterhin ein Aufwärtstrend. Mit Bruch der 30er-Marke entstehenden sofort Kaufsignale. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



