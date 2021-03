Plug Power-Aktie: Blick nach vorne!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Klar ist, das Geschäftsmodell des US-Amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen für die Elektromobilität kommt derzeit an der Börse mehr als gut an. Die Gesellschaft wurde bereits 1997 gegründet und werkelt somit seit Jahrzehnten an dem Brennstoffzellen- und Wasserstoff-Durchbruch.

Wo viele Marktteilnehmer kritisieren, dass das Geschäftsmodell bereits so lange besteht und die Gesellschaft es bisher noch nie wirklich geschafft hat, daraus Gewinne und Dividenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung