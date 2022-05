Plug Power Aktie – Blackrock kauft. Wasserstoffhub’s in USA vor Förderzusagen – Plug hat gute Chancen. Dazu REPowerEU…

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Plug Power Aktie – auf allen Kontinenten präsent, überall mit starken Joint Venture Partnern “ am Start“. Ob Produktion leichter Transporter mit H2-Antrieb oder Wasserstoffproduzent oder H2-Infrastrukturanbieter oder Lieferant/Produzent von Elektrolyseuren oder Brennstoffzellen oder Anbieter von Komplettlösungen

Plug Power scheint auf gutem Weg, eine wichtige Rolle in einer zukünftigen Wasserstoffwirtschaft zu spielen. Und mit einer Marktkapitalisierung von derzeit 9,6 Mrd USD scheint man für einen Wachstumswert nicht zu hoch bewertet. Zumindest für einen Wachstumswert, der gerade einen GW Auftrag in Dänemark gesichert hat, im Vormonat mit Walmart einen auf Dauer angelegten H2-Liefervertrag gesichert hat und dessen JointVenture Partner Renault gerade die brennstoffbetriebenen HYVIA-Modelle auf die Strasse bringt, die Marktführer für leichte LKW/Kleinbusse in Europa werden sollen.

Und was gibt es sonst noch aktuell über Plug Power? Blackrock hat in diesem Monat 10 Mio weitere Plug Power Aktien gekauft…

So kann man es zumindest den Meldungen an die SEC entnehmen: Über geänderte 13G-Einreichungen, die am 9. Mai bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingegangen sind, wurde bekannt, dass BlackRock 10,1 Millionen Aktien von Plug Power kaufte. Und der grösste Vermögensverwalter der Welt erhöhte damit seine bestehende Position um 21 %. Nach dem Kauf besitzt die Investmentgesellschaft insgesamt 58,1 Millionen Aktien von Plug Power. Das bezeichnen manche als „Gütesiegel“ für Plug Power und beziehen sich damit auf die durchshcnittliche Haltedauer für Aktien, die bei Blackrock bei 23,43 Quartalen liege – fast 6 Jahre.

Dazu kommen die aktuell ausstehenden Förderbescheide der US-Regierung für „Wasserstoff-Hubs“, die in den USA entstehen sollen

In den USA hat das überparteiliche Infrastrukturgesetz 10 Milliarden US-Dollar bereitgestellt, um die Einführung von Wasserstoff zu unterstützen. Washington plant, 80 % dieser Mittel für „Wasserstoff-Hubs“ auszugeben, die von Engineering News-Record als „Netzwerk(e) von Produzenten von sauberem Wasserstoff mit Kunden und Infrastruktur zu deren Verbindung“ definiert wurden.

Jeder Hub soll 500 Millionen bis 1 Milliarde US-Dollar von Washington erhalten, und von den Hub-Teilnehmern wird erwartet, dass sie den Beitrag von DC erreichen. Plug Power hat sich mit „New York, Connecticut, Massachusetts und New Jersey“ zu einem Hub zusammengeschlossen. Es ist eine Spekulation, dass ein potentieller Wasserstoff-Hub, der vier – demokratisch orientierte – Bundesstaaten umfasst, von der Regierung von Präsident Joe Biden „gemocht“ wird, insbesondere weil das Energieministerium versucht, landesweit „sechs bis zehn“ Wasserstoff-Hubs einzuführen. Und das Ministerium soll Berichten zufolge versuchen, die Initiative schnell voranzutreiben. Es könnte zwar noch sechs bis acht Monate dauern, bis die Mittel ausgezahlt werden, aber eine Berücksichtigung von Plug Power würde dem Kapitalmarkt bestimmt gefallen.

Dazu die im Raum stehenden 10 Mio Tonnen grünen Wasserstoffs, die im Rahmen der REPowerEU Initiative bis 2030 zusätzlich jährlich in die EU kommen sollen – neben besser gesagt zusätzlich zu den in Fitfor55 genannten H2-Zielen.

Plug Power Aktie steht für die ganze Wertschöpfungskette – könnte wirklich die Grösse erreichen, von der Andy Marsh immer spricht

Plug Power will Anbieter von Technologie, Produzent und Verteiler von Wasserstoff und Mit-hersteller von Brennstoffzellenanwendungen, wie Transportern, werden. Bei diesem ganzheitlichen Ansatz, den in dieser Konsequenz eigentlich nur Andy Marsh mit seiner “Plug” in einem derart fortgeschrittenem Stadium verfolgt, scheint man mittlerweile dabei zu sein kräftig Aufträge einzusammeln.

Nachdem zuletzt ein Pilotprojekt eines potentiell auf Amazon- oder Walmart-Niveau möglichen Kunden, nicht mal eine Unternehmensmeldung wert schien – handelte sich hierbei um LIDL, die ein französisches Logistikzentrum testweise auf grünen Wasserstoff umstellen – wundern einen die aktuellen Interviews Andy Marsh’s wenig.

Für 2021 erreichte Plug Power einen Umsatz von rund 502 Mio USD, 497 Mio USD erwartet. Und im Q4 erreichte man davon rund 162 Mio USD. Positiv: Über 20 % der Umsätze des Quartals kamen von neuen Geschäftsaktivitäten, darunter Verkäufe von Elektrolyseuren in Höhe von über 10 Mio USD. Aufträge für das neue Geschäftsfeld Elektrolyseure zur Auslieferung in 2022 belaufen sich auf 155 MW, dazu ein 250 MW Auftrag von Fortescue zur späteren Auslieferung respektive noch nicht vertraglich fixiert. Für 2022 ist ein Umsatz von 900 bis 925 Mio USD geplant – ein Zuwachs von 80% gegenüber 2021. Und so bestätigt man auch die Ziele für 2025: 3 Mrd USD Umsatz mit einer operativen Marge von 17 %.

EINE WEITERE SPANNENDE FRAGE. KANN PLUG POWER KURZFRISTIG DURCH DAS REPOWEREU PROGRAMM sein Expansionstempo weiter beschleunigen? Die bisher von Plug „auf die Strasse gebrachten Joint Ventures“ mit Renault. Der südkoreanischen SK Group. Und der australischen Fortescue. Dazu der spanischen Acciona. Alle scheinen im Zeitplan und stützen so die Prognosen für 3 Mrd USD Umsatzziel in 2025. Wenn durch das REPowerEU Programm jetzt ein weiterer greifbarer Umsatzbringer – wie eine europäische Gigafactory für Elektrolyseure – hinzukäme. Wären die Prognosen dann …

