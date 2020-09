Plug Power-Aktie: Aufwärtstrend weiterhin intakt?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktie von Plug Power hat wie die meisten Wasserstoffaktien in den letzten Tagen an Wert verloren. Im Vergleich zu den anderen Wasserstoffaktien ist allerdings der Kurs der Aktie nicht so stark gefallen und der Aufwärtstrend wurde nicht unterbrochen. Wann wird der Aufwärtstrend unterbrochen und welche Kursmarken sollen die Anleger jetzt im Blick behalten?

Die Aktie von Plug Power ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung