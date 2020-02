Plug Power Aktie: Aufwärts mit gutem Grund!

Die Aktie von Plug Power ist seit Wochen kaum noch aufzuhalten. Auch in die neue Handelswoche startete die Aktie des US-amerikanischen Herstellers für Brennstoffzellensysteme mit einem satten Plus auf bis zu 4,16 Euro. Zwar scheiterten die Plug Power-Papiere damit knapp am Versuch, das Mehrjahreshoch von 4,18 Euro vom vergangenen Freitag zu überwinden, der Aufschlag seit Monatsanfang liegt dennoch bei annähernd zehn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



