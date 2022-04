Plug Power-Aktie: Aufschwung nur begrenzt?

Plug Power Inc (NASDAQ:PLUG) stieg zu Beginn des Handelstages am Dienstag um 6,5 % an, ging zurück, um die Lücke fast vollständig zu schließen, und stieg dann über den Eröffnungskurs an. Der Anstieg ist das erste Anzeichen dafür, dass Plug wieder einen Aufwärtstrend einschlägt, nachdem die Aktie zwischen dem 4. April und Montag in einem Abwärtstrend gehandelt wurde und bei… Hier weiterlesen