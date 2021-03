Plug Power-Aktie: Aufschwung für Wasserstoff!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktien von Plug Power Inc (NASDAQ:PLUG) schlossen am Dienstag in der regulären Sitzung 10,6% höher.

Der Anstieg folgte auf die Ankündigung des in New York ansässigen Unternehmens für Wasserstofflösungen, gemeinsam mit BrookfieldRenewable Partners L.P. (NYSE:BEP) und BrookfieldRenewable Corporation (NYSE:BEPC) eine Anlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff zu bauen.

Die Anlage, die am Susquehanna River im südlichen Zentrum von Pennsylvania liegt,



