Plug Power-Aktie: Auf wichtiger Unterstützung!

Plug Power – 200-Tage-Linie muss halten

Mit dem gestrigen Handelstag gab es einen kräftigen Rutsch zur Unterseite. Derzeit ist also noch keine Entspannung für die Plug Power-Aktie in Sicht. Bereits am 26. Januar dieses Jahres wurde das Hoch bei 61,69 EUR gefunden. Seither geht es sehr stark zur Unterseite.

Im Rahmen der Konsolidierung wurde nun das 61,8 % Fibonacci-Retracement und die 200-Tage-Linie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



