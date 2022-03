Plug Power-Aktie: Auf dem Weg nach ganz oben?

Weitere Suchergebnisse zu "Swisscom":

Seit gut einem Monat ist die Plug Power-Aktie im Aufwind und konnte in diesem Zeitraum rund 60 Prozent an Wert zulegen. Inzwischen hat die Aktie des US-amerikanischen Wasserstoffunternehmens ein neues Jahreshoch erklommen. Mit einem aktuellen Kurs von ca. 26 Euro ist das Allzeithoch bei 55 Euro aus dem Januar 2021 aber noch in weiter Ferne. Oder doch nicht?

Beste Voraussetzungen

Die Voraussetzungen für ...



