Plug Power-Aktie: Anleger müssen sich auf eine Korrektur einstellen!

Die Plug Power-Aktie befindet sich seit Anfang Oktober in einer kräftigen Aufwärtsbewegung und es ist kein Ende der Hausse in Sicht. In der vergangenen Woche gelang es den Bullen, den Kurs über das Juni-Hoch bei 36,04 US-Dollar (USD) ansteigen zu lassen. Bei dem Ausbruch wurde ein starkes Kaufsignal erzeugt, das auch für die letzten beiden Handelstage maßgeblich war. Am Freitag verabschiedete ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



