Plug Power-Aktie – Am 06. August kommen die Zahlen!

Im August erwarten die Anleger von Plug Power Inc. die Ergebnisse des zweiten Quartals 2020! Genauer gesagt am 06. August! An diesem Tag wird zudem ein „live conference call“ stattfinden. Entscheidend dürfte natürlich neben den Zahlen auch der Ausblick auf die kommenden Monate für die weitere Entwicklung des Aktienkurses werden! Dieser hat in den vergangenen Wochen doch deutlich eingebüßt! Und im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



