Plug Power-Aktie: Alles vorbei?

Plug Power profitierte in den zurückliegenden Tagen davon, dass das Unternehmen mehrere spektakuläre Kooperationen eingegangen ist. Dabei jedoch ging es für die Aktie so stark bergauf, dass ein sehr starker Ausbruch bevorzustehen schien. Am Freitag konnte sich die Aktie auf diesem Niveau nicht mehr ganz halten. Es ging um -2,2 % nach unten. Das bedeutet allerdings – nicht viel.

Plug Power: Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!