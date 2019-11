Plug Power Aktie: Alles beim Alten!

Das generelle Chartbild von Plug Power hat sich in der letzten Zeit kaum verändert. Noch immer geht es mit der Aktie des Unternehmens weiter bergauf. Am Freitag blickten Anleger auf Zugewinne in Höhe von 1,59 Prozent, welche den Kurs auf 3,07 Euro beförderten. Seit Jahresbeginn hat sich das Papier damit schon um rund 160 Prozent verbessert.

Die Zukunft ist ungewiss!

