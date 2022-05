Plug Power-Aktie: Allem zum Trotz!

Die Aktie von Plug Power steht vor einer spannenden Woche: Am Freitag noch hatten sich die Papiere des US-Brennstoffzellen-Produzenten an der Nasdaq zunächst bis auf 22,80 Dollar verbessern können, ein Plus von zwischenzeitlich gut vier Prozent. Doch in der allgemeinen Abverkaufsstimmung an der US-Börse, wurde auch die Plug-Aktie tief ins Minus gedrückt, ging gut drei Prozent tiefer bei nur noch… Hier weiterlesen