Plug-Power-Aktie: Alle Infos über die neue Wasserstoffproduktionsanlage!

Plug Power Inc. (NASDAQ:PLUG) macht rasche Fortschritte beim Ausbau seiner Produktionskapazitäten für grünen Wasserstoff. Erst letzte Woche kündigte das Unternehmen Pläne zur Errichtung seines deutschen Hauptsitzes an.

Was geschah

Das in New York ansässige Unternehmen Plug Power gab am Montag bekannt, dass es den Bau einer neuen hochmodernen Produktionsanlage in Fresno County, Kalifornien, plant.

Die Anlage wird nach Angaben des Unternehmens die größte Wasserstoffproduktionsanlage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung