Plug Power Aktie: Achtung Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Es läuft ausgezeichnet für die US-Firma Plug Power. Das Unternehmen kann mit seiner Aktie nun offensichtlich ein Top nach dem anderen markieren. Das nächste Kursziel ist am Markt und bei Investoren mit Freude aufgenommen worden. In der kommenden Woche wird sich schnell zeigen, ob die Erwartung erfüllt ist. Am Freitag noch sprengte Plug Power alles.

Plug Power: Sprung um 6 %

Am Freitag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung