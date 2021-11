Plug Power-Aktie: Abverkauf trotz guter Nachrichten?

So sackte der Kurs seit dem Peak am Montag um rund 10 % ab. Allerdings ist die schwache Wochenperformance angesichts der Rallye in den letzten zwei Monaten zu verkraften. Entsprechend kletterte der Aktienkurs seit Oktober um knapp 70 % nach oben.

Plug Power Anleger haben derzeit jeden Grund zu feiern. Die beiden Investmentbanken Citigroup und Morgan Stanley ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung