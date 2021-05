Plug Power Aktie: 3 bullische EV-Anbieter für die kommende Woche!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Da die Welt von Verbrennungsmotoren auf elektrisch betriebene Transportmittel umsteigt, beginnen Investoren und Händler, sich auf die Unternehmen zu konzentrieren, die Zubehör für diesen Markt produzieren und herstellen.

Plug Power Inc. (NASDAQ:PLUG) und Luminar Technologies Inc. (NASDAQ:LAZR) liefern Systeme, die in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen, während Gratomic Inc. (OTC:CBULF) durch seine Partnerschaft mit Forge Nano hochreinen Adergraphit für die EV-Lieferkette bereitstellen wird.

Alle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung