Plug Power Aktie – 1 Milliarde Kapital!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Ein echter Knaller! Diese Meldung ist ein Weckruf für die Wasserstoff-Branche! Wie Plug Power mitteilt, hat das Unternehmen eine Milliarde US-Dollar als Kapitalerhöhung durchgeführt. Die größte Transaktion in der Unternehmensgeschichte! Mit dem frischen Kapital verfügt das Unternehmen nun über rund 1,7 Milliarden US-Dollar. Damit will Plug Power das erste in den USA befindliche Wasserstoffnetzwerk gründen und den Aufbau beschleunigen.