Plug Power Aktie: 130% Zuwachs!

Die Aktien von Plug Power erholten sich am Montag, nachdem das Ladeunternehmen die Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt gegeben hatte.

Plug Power Q3 Ergebnis

Plug Power Inc (NASDAQ:PLUG) hat in seinem dritten Quartal neue Rekorde aufgestellt. Das Unternehmen meldete Rekord-Bruttoabrechnungen in Höhe von 125,6 Millionen US-Dollar. Diese Gesamtsumme stieg im Jahresvergleich um 100% und in Folge um 73%. Diese Zahl stelle die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



