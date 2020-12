Plug Power: Auch 2021 bereit für 1.026% Gewinn?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power ist so etwas wie die „Aktie des Jahres“ 2020. Der amerikanische Hersteller von Brennstoffzellen beispielsweise für Gabelstapler hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Performance hingelegt. Lag der 2019er-Jahresschlusskurs bei 3,16 US-Dollar, katapultierte sich die Aktie in diesem Jahr bis auf 35,58 US-Dollar. Das entspricht einem Gewinn von 1.026 Prozent! Doch kann die Aktie auch 2021 an diese herausragenden Ergebnisse anknüpfen?

Wasserstoff als neuer Mega-Trend? Die Experten von Goldman Sachs gehen sogar noch einen Schritt weiter. Einer aktuellen Studie zufolge, ist grüner Wasserstoff eine Chance, die sich nur einmal pro Generation bietet! Demnach könnte sich bis 2050 ein Markt entwickeln wird mit einem Volumen von rund 10 Billionen Euro – allein für die Versorgungsindustrie!

