Plug Power: 10mal stärker als Nasdaq!

Liebe Leser, die Kurse an der Nasdaq sind ausweislich des Nasdaq 100 am Pfingstmontag einen erheblichen Mindergewinn gegenüber Wasserstoff-Werten gemacht. Der Nasdaq 100 etwa konnte nur mit dem Plus von 0,5 % aufwarten. Im Vergleich zu den Wasserstoff-Werten ist dies viel zu wenig. Die wichtigsten Wasserstoff-Unternehmen lassen sich in einem eigenen Index zusammenfassen: Nel Asa, PowerCell Sweden, ITM Power, Plug… Hier weiterlesen