Plug, ITM, Ballard oder Nel Asa – die beste Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Liebe Leser,

in den kommenden Tagen wird es an den Märkten wieder etwas lebendiger werden. Aus meiner Perspektive werden vor allem die Aktien aus dem Segment Pharma – und hier mit dem Schwerpunkt Impstoff-Unternehmen – zur besonders heißen Geschichte. Denn inzwischen sind wohl 180 Impfstoffe in den verschiedenen Testphasen. Es könnte nun also dazu kommen, dass einige Erfolgs- oder Misserfolgsnachrichten den Markt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung