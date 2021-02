Plover Bay: Anleger aufgepasst!

Der Plover Bay-Kurs wird am 27.02.2021, 01:00 Uhr an der Heimatbörse Hong Kong mit 1.38 HKD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Kommunikationsausrüstung".

Die Aussichten für Plover Bay haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Plover Bay erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 32,12 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um -8,77 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +40,89 Prozent im Branchenvergleich für Plover Bay bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -7,82 Prozent im letzten Jahr. Plover Bay lag 39,94 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Plover Bay-Aktie: der Wert beträgt aktuell 43,33. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 25,32, was bedeutet, dass Plover Bay hier überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Buy" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Plover Bay damit ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,24 ist die Aktie von Plover Bay auf Basis der heutigen Notierungen 75 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" (53,25) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Plover Bay?

Wie wird sich Plover Bay nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Plover Bay Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Plover Bay Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken