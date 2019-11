Plogging: Beim Jogging Gutes für die Umwelt tun

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag. Haben Sie schon mal was von Plogging gehört? Ploggingbedeutet, dass man beim Laufen Müll sammelt und ist mittlerweile zum Trendsportgeworden, bei dem wir alle mitmachen können. Dazu mehr von Marco Chwalek:Sprecher: Plogging wurde aus dem Wort Jogging gebildet und dem schwedischenBegriff "plocka upp", der für aufheben steht, schreibt das ApothekenmagazinDiabetes Ratgeber. Wir wollten von Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle wissen, wiePlogging funktioniert:O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 24 SekundenIm Grunde braucht man nicht viel, nämlich einen Müllbeutel, ein Paarfestere Handschuhe und eine Greifzange. Ploggen heißt ja eineKombination sozusagen aus Müll sammeln und joggen, aber joggen mussman gar nicht unbedingt. Viele gehen auch nur wandern oder walken undsammeln dabei Müll auf. Ich persönlich finde den großen Vorteil, dassman gleich mal an der frischen Luft ist, sich bewegt und auch nochGutes für die Umwelt tut.Sprecher:Das ist dringend nötig, denn viele werfen Plastikverpackungen, Dosen,Zigarettenkippen und sogar Windeln einfach achtlos irgendwo hin.Damit man beim Müllsammeln mithelfen kann, muss man aber erstmalwissen, wer, wie und wo so unterwegs ist:O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 16 SekundenMan kann in Gruppen ploggen oder auch seinen privaten Aufräumtaganberaumen. In Berlin heben inzwischen sogar Touristen währendStadtführungen Müll auf und kaum zu glauben, das ist der kompletteRenner. Adressen zu finden fürs Ploggen, ist gar nicht so schwierig.Man muss nur einfach ins Internet gucken.Sprecher:Für jeden, der mitmacht, hat das Ploggen auch einen ganz eigenensportlichen Vorteil:O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 14 SekundenDass es an der frischen Luft stattfindet, tut schon mal demImmunsystem gut, und dann fördert Ploggen natürlich auchBeweglichkeit, Koordination und Ausdauer. Und das ist für jeden gut,aber ganz speziell auch für Menschen, die Typ-2-Diabetes haben.Abmoderationsvorschlag:Und so können wir mit Plogging gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen,schreibt der Diabetes Ratgeber. Beim Jogging Gutes für die Umwelt tun.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell