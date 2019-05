Plötzlich Millionär - Was nun? (AUDIO)

Münster (ots) -Anmoderationsvorschlag:Was könnte man nicht alles machen, wenn man quasi über NachtMillionär wäre? So ein paar Milliönchen beim Lotto abräumen, zumBeispiel 90 Millionen jetzt am Freitag (10. Mai) beim Eurojackpot -DAS wär's doch! Aber haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, wasdann? Immerhin passiert einem das nicht jeden Tag. Und nicht umsonstgibt's ja auch das Sprichwort "Wie gewonnen, so zerronnen". DamitIhnen das nicht passiert, hat sich meine Kollegin Helke Michael malschlau gemacht.Sprecherin: Wer im Lotto richtig dick abräumt, sollte vor allemeins tun: Ruhig bleiben, sagt der Münchner Psychotherapeut und CoachDr. Stephan Lermer.O-Ton 1 (Dr. Stephan Lermer, 13 Sek.): "Tatsächlich ist es ratsam,es nicht an die große Glocke zu hängen und am besten sogar erst malniemandem etwas zu erzählen. Also: Tief durchatmen, sacken lassen undsich Zeit nehmen, um zu überlegen, wen man wirklich einweihenmöchte."Sprecherin: "Ruhe bewahren" gilt auch für alle anderenEntscheidungen, wie zum Beispiel den Klassiker unter denLotto-Träumen - den Job einfach an den Nagel zu hängen.O-Ton 2 (Dr. Stephan Lermer, 20 Sek.): "Also, wirklich alles mitklarem, ruhigem Verstand angehen und sich selber fragen: Will ichecht ab jetzt gar nichts mehr tun? Und auch die Frage: Will ich jetztanfangen zu konsumieren - mit teuren Autos, tollen Uhren und soweiter? Denn der Punkt ist ja der: Auch ein Millionengewinn ist dann,wenn man das Geld mit vollen Händen ausgibt, natürlich irgendwannaufgebraucht."Sprecherin: Studien haben übrigens bewiesen, dass man mit demunerwarteten Geldsegen länger glücklich werden kann, wenn man es mitanderen teilt, die generell weniger Glück hatten.O-Ton 3 (Dr. Stephan Lermer, 15 Sek.): "Das heißt zum Beispiel einTierheim unterstützen, ein Kinderhospiz finanzieren oder ein anderesHilfsprojekt. Und mit ein paar Millionen auf dem Konto hat man ebennun die Möglichkeiten, die man vorher vielleicht nicht hatte undandere Menschen vielleicht nie haben werden."Sprecherin: Was man als frisch gebackener Millionär mit seinemGeld macht, ist natürlich jedem selbst überlassen. Wer aber unsicherist, kann und sollte sich von einer unabhängigen Stelle, die keineeigenen Interessen verfolgt, beraten lassen. Hier haben sich dieGewinnerbetreuer der staatlichen Lotteriegesellschaften bewährt, soBodo Kemper von Eurojackpot.O-Ton 4 (Bodo Kemper, 28 Sek.): "Man muss es sich einfach sovorstellen: Die Gewinnerbetreuer sind keine Vermögens- oderAnlageberater, aber sie haben wirklich richtig gute und wichtigeVerhaltenstipps auf Lager, wie man dann nachher mit einem solchenMillionengewinn umgeht. Und bei Eurojackpot gibt es schon dieMöglichkeit, dann als Großgewinner ab 100.000 Euro aufwärts solcheGespräche zu führen. Und natürlich, wenn man auch da drunter denBeratungsbedarf hat, da helfen wir, wo es geht. Um es auf den Punktzu bringen: Angst davor, plötzlich reich zu werden, muss bei unswirklich niemand haben."Abmoderationsvorschlag:Also: Ruhe bewahren, sich leise freuen und einen unabhängigenBerater an die Seite holen, gut überlegen, was man mit demMillionengewinn anstellt und vielleicht auch noch etwas Gutes damitfür andere tun - wenn Sie diese goldenen Regeln beachten, müssen Siesich eigentlich keine Sorgen machen, was passiert, wenn Sie zumBeispiel jetzt am Freitag den mit 90 Millionen Euro prall gefülltenEurojackpot knacken.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell