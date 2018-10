Plötzlich Chef: Wenn das Schicksal bestimmt

Baden-Baden/Steinbach (ots) - BWS NachfolgerForum gibtFührungskräften mittelständischer Unternehmen und deren nächstenAngehörigen praktische Tipps, für einen möglichen NotfallKaum ein mittelständisches Unternehmen ist auf den Verlust einesGeschäftsführers vorbereitet. Doch Unfall oder Krankheit können dieunternehmerische Entwicklung schnell und unerwartet in neueRichtungen lenken. Das BWS NachfolgerForum stellt am 3. und 4.Dezember im Europapark Rust Beispiele für Schicksalsschläge inmittelständischen Unternehmen vor und bietet erste Handlungsoptionenfür den Notfall. "Es sind große Schicksale, die hinter vielenUnternehmen stehen, das darf man niemals vergessen. Es sind nichtselten menschliche Katastrophen, die sich im Auftrag derWirtschaftlichkeit in den Hintergrund stellen müssen", so PeterHertweck, Leiter des BWS NachfolgerForums (www.NachfolgerForum.de).Persönliches Schicksal annehmenSchwere persönliche Schicksale annehmen mussten beispielsweiseWalter Kohl und Brigitta Schrempp. Über ihre persönlichenHerausforderungen des Unternehmertums werden sie auch auf demNachfolgerForum sprechen. Brigitta Schrempp war über Nacht Chefineines Softwareunternehmens, da ihr Mann Gustl Schrempp mit demHubschrauber abstürzte. Walter Kohl musste eine Verkettung vonUmständen rund um seine Eltern verkraften. Heute ist demerfolgreichen Unternehmer und Autor ein Herzensanliegen, Menschen aufihrem Weg zu mehr Lebensfreude und einem selbstbestimmteren Leben zubegleiten. Seit fünf Jahren ist er als Referent und Coach mit demSchwerpunkt auf mittelständische und unternehmergeführte Unternehmentätig. Seine Themen umfassen Unternehmensführung, Kommunikation,Wirksamkeit, kaufmännische Steuerung, Strategiethemen undChange-Management.Gemeinsam austauschen und aufbauenMit Hilfe dieser hochrangigen Gesprächspartner bietet das BWSNachfolgerForum Unternehmen praktische Handlungsempfehlungen undAngehörigen wie Führungskräften Lösungsvorschläge für einen möglichenNotfall. "Im BWS NachfolgerForum geht es um das Unternehmertum ansich und um alles, was damit zusammenhängt. So geht es beispielsweisedarum, herauszufinden, wie sich die Familie in einen Verkaufsprozesspositiv einbringen, wo sie einwirken kann, die richtigen Fragenstellen oder in der Lage ist, Anregungen zu setzen, damit alleBeteiligten das beste Ergebnis erreichen", erklärt Hertweck.Interessenten können sich unter www.NachfolgerForum.de Tickets zurinformativen Veranstaltung sichern.Das BWS NachfolgerForum bringt mittelständische Unternehmer, diein Deutschland Nachfolger suchen, mit Investoren undhochqualifizierten Fach- und Führungskräften zusammen. Die Plattformfür die Nachfolge pflegt ein intensives Beziehungs- undWissensnetzwerk zu herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten undbietet den Teilnehmern des Forums damit Zugang zu konkretem Know-howund einem gewinnbringenden persönlichen Netzwerk. Ergänzend könnendie Besucher auf ein fundiertes Beratungsangebot zu allen Fragen rundum die Unternehmensnachfolge vertrauen.Weitere Informationen:BWS Nachfolgeforum, Dr. Rudolf-Eberle-Str. 38a, 76534 Baden-Baden,Tel.: +49 (0)7223 800020-0, E-Mail: info@NachfolgerForum.de,Internet: www.NachfolgerForum.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611/973150,E Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: BWS NachfolgerForum, übermittelt durch news aktuell