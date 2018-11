Plenartagung des Europäischen Parlaments mit der Rede von Angela Merkel zur Zukunft Europas, Dienstag, 13. November 2018, 14.45 Uhr

Bonn (ots) - Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron willeinen Neuanfang für Europa und hofft dafür auf deutscheUnterstützung. Mit Spannung wird deshalb die Rede von BundeskanzlerinAngela Merkel zur Zukunft Europas im Europäischen Parlament erwartet.phoenix überträgt die Rede sowie die anschließende Aussprache imEU-Parlament live ab 14.45 Uhr. An der Aussprache wird auchEU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker teilnehmen. DieVeranstaltung ist Teil einer Reihe von Plenardebatten mit EU-Staats-und Regierungschefs zur Zukunft Europas. phoenix-Reporter MarlonAmoyal ist in Straßburg vor Ort und führt im Vorfeld einDoppelinterview mit Angelika Niebler (CSU/EVP) und Martin Schirdewan(Vereinigte Europäische Linke/Nordische Grüne Linke) zum Thema.Außerdem stimmen die Abgeordneten am Dienstag unter anderem überMaßnahmen ab, die Nutzung erneuerbarer Energien zu erhöhen und dieEnergieeffizienz zu verbessern. 2030 müssen mindestens 32 Prozent desEnergieverbrauchs der EU aus erneuerbaren Quellen stammen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell