Plenartagung des Europäischen Parlaments / 3. bis 6. April 2017 - Die Schwerpunkte

Berlin/Straßburg (ots) - Frank-Walter Steinmeier im Plenum,Brexit, Sicherheit von Medizinprodukten, Abgasskandal, Ukraine:Visaerleichterungen, Soziale Medien: Hassreden, Populismus und FakeNews, Roaming-Großhandelspreise, Palmöl in Biodiesel und vieles mehrAuf der Tagesordnung der Plenartagung des Europäischen Parlamentsvom 3. bis 6. April 2017 in Straßburg stehen unter anderem folgendeThemen:Der neugewählte deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeierwird auf einer feierlichen Sitzung am Dienstagmittag eine Rede imPlenum halten. Am 12. Februar 2017 wurde er zum 12. Bundespräsidentender Bundesrepublik Deutschland gewählt. Am 19. März trat er sein Amtan.Mittwoch ab 9:00 Uhr werden die Fraktionen im Parlament ihrePositionen für die Verhandlungen über den Austritt des VereinigtenKönigreichs aus der EU erörtern. Anschließend werden sie über eineentsprechende Entschließung abstimmen, die die wichtigsten Anliegenund Ziele des Europäischen Parlaments während derAustrittsverhandlungen festlegt.Am Dienstagvormittag stehen die Empfehlungen desEMIS-Untersuchungsausschusses an die EU-Kommission und dieMitgliedstaaten zu einer verbesserten Kontrolle vomAutomobilherstellern und dem Verhindern weiterer Betrugsfälle beiEmissionsprüfungen zur Debatte und zur Abstimmung. Die entsprechendeResolution beschäftigt sich auch mit der wirksamen Durchsetzung derGesetze zum Schutz der Luftqualität.Am Dienstagnachmittag findet die Debatte über verschärfteÜberwachungs- und Zertifizierungsverfahren für Medizinprodukte statt,damit medizinische Implantate wie beispielsweise ein Hüftersatz oderBrustimplantate den Vorschriften vollständig entsprechen und einebessere Rückverfolgbarkeit gewährleistet wird. Die Abgeordnetenentscheiden ebenfalls über eine Verschärfung der Informationspflichtund der ethischen Anforderungen für Medizinprodukte, die beiSchwangeren oder DNA-Untersuchungen verwendet werden. Abstimmung:MittwochDas Thema "Hassreden, Populismus und Fake News in den sozialenMedien" steht im Zentrum einer Plenardebatte am Mittwochnachmittag.Die Abgeordneten werden erörtern, wie die EU besser auf solchePhänomene reagieren kann, um eine mögliche Einflussnahme aufdemokratische Abläufe, insbesondere auf Wahlen, zu verhindern.Am Mittwoch steht die Debatte über die Visafreiheit fürukrainische Staatsbürger auf der Tagesordnung. Nach Annahme durch dasParlament und den Ministerrat werden die neuen Bestimmungenvoraussichtlich im Sommer in Kraft treten. Abstimmung: Donnerstag.Am Mittwochabend debattieren die Abgeordneten über eineVereinbarung zwischen Parlament und Rat, mit der die Obergrenzen fürKosten festgelegt werden, die sich europäischeTelekommunikations-Unternehmen für die Auslandsnutzung ihrer Kundengegenseitig in Rechnung stellen können. Abstimmung: Donnerstag.Die EU sollte härter gegen schädliche Umweltauswirkungen der nichtnachhaltigen Palmölproduktion vorgehen, wie z.B. die Abholzungwertvoller Urwälder und den Verlust von Lebensräumen für Pflanzen undTiere vor allem in Südostasien. Das fordern die Abgeordneten in einerEntschließung, die am Montag erörtert und am Dienstag zur Abstimmungsteht. Ab 2020 soll in der EU verkaufter Biokraftstoff keinePflanzenöle mehr enthalten, deren Herstellung Waldschädigungverursacht, so die Resolution.Weitere Tagesordnungspunkte finden Sie hierDie gesamte Tagesordnung der Plenarwoche finden Sie hier:http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/plenaryDen Newsletter zur Plenartagung mit ausführlichen Beschreibungen zuallen Themen finden Sie hier: http://ots.de/AE6CWDie Plenartagung des Europäischen Parlaments und allePressekonferenzen im Livestream:http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/scheduleAktuelle Informationen zur Plenarwoche bei Twitter:https://www.twitter.com/Europarl_DE undhttps://www.twitter.com/EPinDeutschlandDer April-Newsletter des Informationsbüros des EuropäischenParlaments in Deutschland: http://ots.de/YX5CwPressekontakt:Europäisches ParlamentInformationsbüro in DeutschlandJudit Hercegfalvi, PresseattachéeUnter den Linden 7810117 BerlinE-Mail: presse-berlin@ep.europa.euTel.: 030 2280 1000Original-Content von: Europ?isches Parlament, übermittelt durch news aktuell