Plenartagung des Europäischen Parlaments / 28. bis 31. Mai 2018 - Die Schwerpunkte

Berlin/Straßburg (ots) - Premier Xavier Bettel zur ZukunftEuropas, Schutz vor Dumping, Entsenderichtlinie, EU-Haushalt nach2020, künftige EU-Agrarpolitik, Nordseefischerei, Verkauf vonEU-Pässen, Schengen, Guineas Präsident Alpha Condé und derkolumbianische Präsident Santos in Straßburg und vieles mehrIm Rahmen seiner Plenartagung vom 28. bis 31. Mai 2018 wird dasEuropäische Parlament in Straßburg unter anderem die folgenden Themenberaten/abstimmen:Plenardebatte mit dem luxemburgischen Premier Xavier Bettel zurZukunft EuropasLuxemburgs Premierminister Xavier Bettel ist der sechste in einerReihe von EU-Staats- und Regierungschefs, der am Dienstagnachmittagmit den Abgeordneten und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Junckerüber die Zukunft Europas debattiert.Schärfere Handelsschutzinstrumente zum Schutz von Arbeitsplätzenund IndustrieMit einem Gesetzentwurf, der am Dienstag diskutiert werden soll,will die EU Umwelt- und Sozialdumping wirksamer bekämpfen. DerEntwurf sieht vor, dass die EU zukünftig höhere Zölle auf gedumpteoder subventionierte Einfuhren aus Drittländern verhängen kann(Abstimmung: Mittwoch).Nachhaltige Nordseefischerei: Abstimmung über einen neuenMehrjahresplanDas Parlament wird am Montag den mehrjährigen Fischereiplan zurBekämpfung von Überfischung und für mehr Schutz fürFischereigemeinden debattieren (Abstimmung: Dienstag).Entsenderichtlinie: Endgültige Abstimmung über gleiche Bezahlungund ArbeitsbedingungenArbeitnehmer, die zeitweise in ein anderes EU-Land entsandtwerden, erhalten von nun an gleichen Lohn für gleiche Arbeit amgleichen Ort. Der Gesetzentwurf soll am Dienstag debattiert undangenommen werden.Vertrauen in Schengen-Raum wiederherstellenEbenso am Dienstag wird das Parlament darüber debattieren, wie dasVertrauen in den Schengen-Raum gestärkt werden kann. Schätzungenzufolge belaufen sich die Kosten der Nicht-Anwendung Schengens füralle EU-Länder für zwei Jahre auf zwischen 25 und 50 Milliarden Euro(Abstimmung: Mittwoch).EU-Haushalt nach 2020: Abgeordnete reagieren auf Pläne derEU-KommissionDie EU-Abgeordneten werden am Dienstag über den Standpunkt desParlaments zum Vorschlag der EU-Kommission für den nächstenlangfristigen EU-Haushalt (2021-2027) sprechen (Abstimmung:Mittwoch).Künftige EU-Agrarpolitik: Gegen Haushaltskürzungen undRenationalisierungPläne für eine intelligentere, einfachere, nachhaltigere, aberauch gut finanzierte und wirklich gemeinsame EU-Agrarpolitik nach2020 stehen am Montag zur Debatte und am Mittwoch zur Abstimmung.Guineas Präsident Alpha Condé spricht vor dem EuropäischenParlamentAlpha Condé, Präsident der Republik Guinea, wird am Dienstag um12.00 Uhr in einer feierlichen Sitzung im Straßburger Plenarsaal zuden Abgeordneten sprechen.Kolumbien: Präsident Juan Manuel Santos spricht zum Ende seinerAmtszeit im EPDer scheidende kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos wird amMittwochmittag in einer feierlichen Sitzung eine Rede vor denAbgeordneten halten.Verkauf von EU-Pässen: Abgeordnete wollen mehr Transparenz undKontrollenDie Praxis der Gewährung der Staatsbürgerschaft oder desAufenthaltsrechts durch einige EU-Länder als Gegenleistung fürInvestitionen ("goldenes Visum") steht am Mittwochnachmittag zurDebatte. Die Abgeordneten sind besorgt über die Verbreitung vonKorruption und Kriminalität durch diese Art von Maßnahmen undbefürchten, dass sie den Werten der EU zuwider laufen könnten.Gebrauchtwagen: Abgeordnete fordern EU-Maßnahmen gegenKilometerzähler-BetrugZur Verhinderung von illegalen Manipulationen am Kilometerstandvon Gebrauchtwagen sind EU-weite Maßnahmen notwendig, so dieAbgeordneten in ihren Empfehlungen, die am Mittwoch zur Debattestehen (Abstimmung: Donnerstag).Weitere TagesordnungspunkteWeitere Themen auf der Tagesordnung http://ots.de/5vRVNsWeiterführende Informationen: Die gesamte Tagesordnung derPlenarwoche: http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.htmlDie Plenartagung des Europäischen Parlaments und allePressekonferenzen im Livestream:http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/scheduleWebseite der Multimediendienste des EP (EN):https://multimedia.europarl.europa.eu/en/homeAktuelle Informationen zur Plenarwoche bei Twitter:https://www.twitter.com/Europarl_DE undhttps://www.twitter.com/EPinDeutschlandDer Mai-Newsletter des Verbindungsbüros des Europäischen Parlamentsin Deutschland: http://ots.de/qpCNmB