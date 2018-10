Plenartagung des Europäischen Parlaments, 22.-25. Oktober in Straßburg - Die Schwerpunkte

Berlin/Straßburg (ots) - Weniger Plastikmüll, BesseresTrinkwasser, Facebook & Cambridge Analytica, Weniger Antibiotika inder Tierhaltung und mehrIn der Plenartagung des Europäischen Parlaments vom 22. bis 25.Oktober 2018 stehen unter anderem folgende Themen auf dem Programm:Strengere Regeln gegen Plastikmüllhttp://ots.de/nLZLTtAm Mittwoch, den 24.10. stimmt das Parlament ab 12:00 Uhr über einVerkaufsverbot für Einweg-Kunststoffartikel ab. Wegwerfprodukte wieTeller, Besteck oder Wattestäbchen aus Plastik machen über 70 Prozentder Abfälle im Meer aus.Verbesserung der Trinkwasserqualitäthttp://ots.de/6YodoqDie Abgeordneten stimmen am Dienstag, den 23.10. über Maßnahmenab, um das Vertrauen der Verbraucher in Leitungswasser zu verbessern,das im Vergleich zu Tafelwasser viel günstiger und umweltfreundlicherist.Facebook und Cambridge Analytica: Diskussion über Maßnahmenhttp://ots.de/GT4nJkAm Dienstagmorgen debattieren die Parlamentarier mitEU-Kommissarin Vera Jourová über mögliche Maßnahmen als Reaktion aufdie Datenschutzverletzungen von Facebook und Cambridge Analytica.Weniger Antibiotika in der Tierhaltung zum Schutz der Menschenhttp://ots.de/mv4Q87Bauern in der EU sollen ihren Tieren künftig seltener Antibiotikaverabreichen dürfen. So sollen weniger Keime im Essen landen. Überdie neuen Pläne stimmt das Parlament am Donnerstag ab 12:00 Uhr ab.EU-Haushalt 2019: Junge Menschen, Wachstum und Beschäftigung imMittelpunkthttp://ots.de/Vsuo7sAm Mittwoch werden die Abgeordneten ihre Verhandlungsposition fürden EU-Haushalt 2019 bestätigen, bevor sie Gespräche mit demMinisterrat aufnehmen.Debatte über Ergebnisse des EU-Gipfels vom 17.-18. Oktoberhttp://ots.de/oUqS85Die Ergebnisse des jüngsten Treffens der Staats- undRegierungschefs der EU werden die Abgeordneten mit dem Präsidentendes Europäischen Rates, Donald Tusk, am Mittwochmorgen erörtern.Debatte mit Rumäniens Präsident Klaus Iohannis über die ZukunftEuropashttp://ots.de/MQA1DkDer rumänische Präsident Klaus Iohannis ist der elfte in einerReihe von EU-Staats- und Regierungschefs, der im EuropäischenParlament die Zukunft Europas debattiert. Dienstag, 23.10. ab 10:30Uhr.Straßen-Maut: Streckenbezogene Abgabe statt Vignettehttp://ots.de/xjaOE3EU-Staaten, die Gebühren für die Straßennutzung für einenbestimmten Zeitraum erheben, sollen stattdessen Mautgebühreneinführen, die von der zurückgelegten Fahrstrecke abhängen. DieAbstimmung findet am Donnerstag, den 25.10. statt.Zunahme neofaschistischer Gewalt in Europa: Abstimmung überEntschließunghttp://ots.de/WLIIH7Die Abgeordneten sind besorgt über die Zunahme der Vorfälle, diein ganz Europa Hass und Intoleranz offenbaren. Sie fordernEU-Maßnahmen angesichts der zunehmenden neofaschistischen Gewalt. AmDonnerstag, den 25.10. stimmen sie über eine Entschließung ab.Jamal Khashoggi: Debatte über mutmaßlichen Mord an saudischemJournalisten in der Türkeihttp://ots.de/e1kzVzDas Parlament wird am Dienstag das Verschwinden und diemutmaßliche Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi durchsaudische Geheimdienste in der Türkei erörtern.Weitere Informationen Die Schwerpunkte der Plenartagung online:http://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2018-10-22Die gesamte Tagesordnung der Plenarwoche:http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.htmlDie Plenartagung des Europäischen Parlaments und allePressekonferenzen im Livestream:http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/scheduleWebseite der Multimediendienste des EP (EN):https://multimedia.europarl.europa.eu/en/homeAktuelle Informationen zur Plenarwoche bei Twitter:https://www.twitter.com/Europarl_DE undhttps://www.twitter.com/EPinDeutschlandDer zweite Oktober-Newsletter des Verbindungsbüros desEuropäischen Parlaments in Deutschland: http://ots.de/HtxE7kPressekontakt:Armin WISDORFF| Pressereferent | Europäisches Parlament Brüssel/StraßburgMobil: +32 498 98 13 45 | Telefon in Brüssel: (+32) 2 28 40924 |Telefon in Straßburg: (+33) 3 881 73780 |presse-DE@europarl.europa.euJudit HERCEGFALVI | Pressereferentin | Verbindungsbüro desEuropäischen Parlaments in DeutschlandTelefon: (+49) 030 - 2280 1080 | Mobil: +49 177 323 5202 |judit.hercegfalvi@ep.europa.euThilo KUNZEMANN | Pressereferent | Verbindungsbüro des EuropäischenParlaments in DeutschlandTelefon: (+49) 030 - 2280 1030 | thilo.kunzemann@ep.europa.euPhilipp BAUER | Pressereferent | Verbindungsbüro des EuropäischenParlaments in DeutschlandTelefon: (+49) 030 - 2280 1025 | philipp.bauer@ep.europa.euOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuell