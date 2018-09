Plenartagung des Europäischen Parlaments, 1. - 4. Oktober 2018 - Die Schwerpunkte

Berlin/Straßburg (ots) - Im Rahmen seiner Plenartagung vom 1. bis4. Oktober 2018 wird das Europäische Parlament in Straßburg unteranderem über diese Themen abstimmen/debattieren:Strengere Klimaziele für Autos bis 2030http://ots.de/DMKT9aAm Mittwoch stimmt das Parlament ab 12:30 Uhr über ein neuesGesetz ab, mit dem der CO2-Ausstoß von Neufahrzeugen gesenkt und derMarktanteil von emissionsfreien und armen Fahrzeugen erhöht werdensoll.Neue Regeln für Fernsehen und Video-Plattformenhttp://ots.de/p6fZz8Über die Neufassung der Richtlinie für audiovisuelle Mediendienstewird am Dienstag ab 12 Uhr abgestimmt. Ziel ist ein besserer Schutzfür Kinder und ein Anteil europäischer Inhalte von mindestens 30Prozent bei Video-Abrufdiensten.Europäischer Rat: Debatte zu Schwerpunkten des EU-Gipfels am 18.Oktoberhttp://ots.de/FRjcRPAm Dienstagmorgen debattieren die Parlamentarier über dieSchwerpunktthemen des Europäischen Rates am 18. Oktober in Brüssel:Brexit, Migration, Sicherheit.Lage der Rechtsstaatlichkeit in Rumänien: Debatte zurUnabhängigkeit der Justizhttp://ots.de/MONJNqDie jüngsten Justizreformen in Rumänien und ihre Auswirkungen aufdie Gewaltenteilung diskutiert das Plenum am Mittwoch ab 9 Uhr inAnwesenheit von Ministerpräsidentin Viorica Dăncilă.Entziehung von Wahlrechten in der EU: Befragung von Kommission undRat im Plenumhttp://ots.de/O8xfleDie Abgeordneten wollen am Donnerstag Kommission und Rat zumSchutz der Rechte von EU-Bürgern, die in einem anderenEU-Mitgliedstaat leben, bei nationalen Wahlen und Europawahlenbefragen.Plenardebatte mit dem estnischen Premier Jüri Ratas über dieZukunft Europashttp://ots.de/X91NInAm Mittwoch diskutiert der estnische Premierminister ab 10 Uhr mitden Parlamentariern über die Zukunft Europas. Er ist der zehnte ineiner Reihe von EU-Staats- und Regierungschefs, die mit denEuropaabgeordneten über die Zukunft Europas diskutieren.Rechtsstaatlichkeit: 70 Millionen Euro weniger an EU-Unterstützungfür Türkei http://ots.de/rks2JEDie Heranführungshilfen für die Türkei sollen um 70 Millionen Eurogekürzt werden, da eine Verbesserung der Rechtsstaatlichkeit weiterausbleibt. Die Abstimmung findet am Mittwoch ab 12:30 Uhr statt.Weitere InformationenDie gesamte Tagesordnung der Plenarwoche:http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.htmlDie Plenartagung des Europäischen Parlaments und allePressekonferenzen im Livestream:http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/scheduleWebseite der Multimediendienste des EP (EN):https://multimedia.europarl.europa.eu/en/homeAktuelle Informationen zur Plenarwoche bei Twitter:https://www.twitter.com/Europarl_DE undhttps://www.twitter.com/EPinDeutschlandDer erste von zwei Oktober-Newsletter des Verbindungsbüros desEuropäischen Parlaments in Deutschland: http://ots.de/nZL1p9Pressekontakt:Armin WISDORFF| Pressereferent | Europäisches Parlament Brüssel/StraßburgMobil: +32 498 98 13 45 | Telefon in Brüssel: (+32) 2 28 40924 |Telefon in Straßburg: (+33) 3 881 73780 |presse-DE@europarl.europa.euJudit HERCEGFALVI | Pressereferentin | Verbindungsbüro desEuropäischen Parlaments in DeutschlandTelefon: (+49) 030 - 2280 1080 | Mobil: +49 177 323 5202 |judit.hercegfalvi@ep.europa.euThilo KUNZEMANN | Pressereferent | Verbindungsbüro des EuropäischenParlaments in DeutschlandTelefon: (+49) 030 - 2280 1030 | thilo.kunzemann@ep.europa.euPhilipp BAUER | Pressereferent | Verbindungsbüro des EuropäischenParlaments in DeutschlandTelefon: (+49) 030 - 2280 1025 | philipp.bauer@ep.europa.euOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuell