Plenartagung des Europäischen Parlaments / 16. bis 19. April 2018

Die Schwerpunkte:- Macron über die Zukunft Europas- Facebook und Cambridge Analytica- Klimaschutz- neue Recyclingziele und vieles mehrIm Rahmen seiner Plenartagung vom 16. bis 19. April 2018 wird dasEuropäische Parlament in Straßburg unter anderem die folgenden Themenberaten/ abstimmen:Plenardebatte mit Emmanuel Macron über die Zukunft EuropasDer französische Präsident Emmanuel Macron ist der vierte in einerReihe von EU-Staats- und Regierungschefs, der am Dienstagmorgen mitden Abgeordneten und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker überdie Zukunft Europas debattiert.Facebook: Debatte über den Missbrauch personenbezogener Daten vonEU-BürgernNach dem Datenskandal um Facebook und Cambridge Analytica werdendie Abgeordneten am Mittwochnachmittag über den Datenschutz und diePrivatsphäre der EU-Bürger diskutieren.Abfallwirtschaft: Abstimmung über neue RecyclingzieleAb 2025 sollen mindestens 55% (heute: 44%) der Siedlungsabfälle inder EU recycelt werden, wenn die Abgeordneten am Mittwoch dassogenannte Kreislaufwirtschaftspaket billigen (Debatte: Dienstag).Klimaschutz: Verbindliche Ziele zur Verringerung desCO2-AusstossesBis 2030 müssen die CO2-Emissionen von Verkehr, Landwirtschaft,Gebäuden und Abfällen um 30% gesenkt und die Entwaldung in der EUdurch die Anpflanzung neuer Bäume ausgeglichen werden (Debatte:Montag/ Abstimmung: Dienstag).Förderung der Energieeffizienz von Gebäuden in der EU: EndgültigeAbstimmungDas Plenum wird am Dienstag über neue Vorschriften abstimmen, umden Energieverbrauch von Gebäuden in der EU bis 2050 umfassend zuverringern.Mord an Ján Kuciak: Abgeordnete verlangen besseren Schutz fürJournalistenAls Reaktion auf die Ermordung des investigativen Journalisten JánKuciak und seiner Verlobten Martina Kusnírová wollen die Abgeordnetenam Donnerstag Maßnahmen zur Verbesserung des Schutzes vonJournalisten in der gesamten EU fordern.Biolandbau: Neue Vorschriften zur Unterstützung der ÖkobrancheAm Donnerstag stehen neue Vorschriften für die Kennzeichnung vonBioprodukten zur Abstimmung. Damit soll die Produktion solcherErzeugnisse in der EU gefördert werden (Debatte: Mittwoch).Kfz-Zulassungen: Neue EU-Regeln zur Vermeidung weitererEmissionsbetrügereienDas Parlament will am Donnerstag neue Zulassungsregelnverabschieden, um zu gewährleisten, dass die Autos im Straßenverkehrsauber und sicher sind (Debatte: Mittwoch).Geldwäsche-Bekämpfung: Offenlegung der wahren Eigentümer vonUnternehmenJeder Bürger kann in Zukunft Informationen über die tatsächlichenEigentümer der in der EU tätigen Unternehmen abrufen. Der Vorschlagist Teil der umfassenden fünften Aktualisierung der EU-Richtlinie zurBekämpfung der Geldwäsche, die am Mittwoch zur Debatte und amDonnerstag zur Abstimmung steht.Prüfung der Ernennung des Generalsekretärs der EU-KommissionDie Lehren aus der umstrittenen Ernennung des Generalsekretärs derEU-Kommission Martin Selmayr und das weitere Vorgehen sind Themaeiner Entschließung, die am Mittwoch zur Abstimmung steht.Europäische politische Parteien: Abstimmung über schärfereVorschriftenAm Dienstag stimmen die Abgeordneten über neue Regeln zurordnungsgemäßen Verwendung öffentlicher Gelder bei der Finanzierungeuropäischer politischer Parteien und Stiftungen ab.Warnungen vor sinkenden Impfquoten in der EUAm Mittwoch steht das schwindende Vertrauen der Öffentlichkeit indie Impfung, insbesondere für Kinder, im Zentrum einer Plenardebatte,sowie die damit zusammenhängende Herausforderung für das öffentlicheGesundheitswesen (Abstimmung: Donnerstag).Weitere TagesordnungspunkteWeiterführende Informationen:Die gesamte Tagesordnung der Plenarwoche:http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.htmlDie Plenartagung des Europäischen Parlaments und allePressekonferenzen im Livestream:http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/scheduleWebseite der Multimediendienste des EP (EN):https://multimedia.europarl.europa.eu/en/homeAktuelle Informationen zur Plenarwoche bei Twitter:https://www.twitter.com/Europarl_DE undhttps://www.twitter.com/EPinDeutschlandDer April-Newsletter des Verbindungsbüros des Europäischen Parlamentsin Deutschland: http://ots.de/jx9wyb