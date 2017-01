Plenartagung des Europäischen Parlaments / 16. - 19. Januar 2017 - Die Schwerpunkte

Berlin/Straßburg (ots) - Wahl des Präsidiums des EuropäischenParlaments (Präsident/in, Vizepräsidenten, Quästoren), Programm dermaltesischen Ratspräsidentschaft, Logistik in der EU, europäischeSäule sozialer RechteDie Plenartagung des Europäischen Parlaments vom 16. bis 19.Januar 2017 in Straßburg wird von den turnusgemäßen Wahlen desPräsidiums dominiert werden. Aber auch andere Themen werden im Plenumdiskutiert:Das Plenum beginnt am Montagabend mit der Bekanntgabe derAbgeordneten, die sich um das Amt der Präsidentin/des Präsidenten desEuropäischen Parlaments bewerben. Nach bisherigem Stand werden siebenAbgeordnete kandidieren (Reihenfolge nach Größe der vorschlagendenFraktion):Antonio Tajani (EVP)Gianni Pittella (S&D)Helga Stevens (EKR)Guy Verhofstadt (ALDE)Eleonora Forenza (GUE/NGL)Jean Lambert (Grüne)Laurentsiu Rebega (ENF).Am Dienstagmorgen ab 9 Uhr startet dann die Wahl derPräsidentin/des Präsidenten. Die Geschäftsordnung des EuropäischenParlaments regelt das Wahlverfahren in Artikel 16. Demnach benötigtein/e Kandidat/in in den ersten drei Wahlgängen die absolute Mehrheitder abgegebenen Stimmen, um gewählt zu werden.Kommt diese Mehrheit in den ersten drei Wahlgängen nicht zustande,treten für den 4. Wahlgang nur noch die beiden Kandidierenden mit denbesten Ergebnissen im 3. Wahlgang an. Im 4. Wahlgang genügt dieeinfache Mehrheit, um die nächste Präsidentin oder der nächstePräsident des Europäischen Parlaments zu werden.Bisher sind die vier Wahlgänge für folgende Zeiten terminiert: 9Uhr (1. Wahlgang), 13 Uhr (2. Wahlgang), 17 Uhr (3. Wahlgang) und 20Uhr (4. Wahlgang).Die Wahl der 14 Vizepräsidenten beginnt am Mittwochmorgen.Grundlage ist hier Artikel 17 der Geschäftsordnung. AlleKandidierenden werden auf einem Stimmzettel gewählt. In den erstenbeiden Wahlgängen ist die absolute Mehrheit erforderlich, im 3.Wahlgang genügt die einfache Mehrheit.Das identische Verfahren gilt für die Wahl der fünf Quästoren, dieim Anschluss an die Wahl der Vizepräsidenten am Mittwoch stattfindet.Der 3. Wahlgang der Vizepräsidenten und die Wahl der Quästoren findenper elektronischer Abstimmung statt, die zuvor stattfindenden perStimmzettel.Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine indikativePlanung handelt, die sich jederzeit - auch kurzfristig - ändern kann.Am Mittwochmittag wird der maltesische Premierminister JosephMuscat in Anwesenheit von Kommissionspräsident Juncker das Programmder maltesischen Ratspräsidentschaft vorstellen. Am Nachmittagdebattieren die Abgeordneten die Ergebnisse des Europäischen Ratesvon Dezember 2016, bei der auch Juncker und Ratspräsident Tusk imPlenum sein werden.Das Parlament möchte außerdem Rat und Kommission auffordern,Nothilfe für tausende Migranten und Flüchtlinge bereitzustellen, diewegen des kalten Wetters und Schnees in verschiedenen Teilen Europasin eine schwere Notlage geraten könnten. Die Debatte hierzu findet amDonnerstag statt.Darüber hinaus stimmt das Parlament darüber ab, ob es eineVerschärfung der schwarzen Liste von Ländern mit Geldwäscherisikofordern soll. Wahrscheinlich wird die Kommission aufgefordert, dieListe zu überarbeiten und dort auch Staaten aufzunehmen, die einTerrorismusfinanzierungsrisiko darstellen und Staaten, dieSteuerdelikte ermöglichen.Die Plenarwoche bietet noch viele weitere interessante Themen. Diegesamte Tagesordnung der Plenarwoche finden Sie hier:http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/plenaryDen ausführlichen Newsletter zur Plenartagung mit ausführlichenBeschreibungen zu allen Themen finden Sie hier: http://ots.de/uKbXTDie Plenartagung des Europäischen Parlaments und allePressekonferenzen im Livestream:http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/scheduleAktuelle Informationen zur Plenarwoche bei Twitter:https://www.twitter.com/Europarl_DE undhttps://www.twitter.com/EPinDeutschlandDer Januar-Newsletter EP.NEWS des Informationsbüros desEuropäischen Parlaments in Deutschland: http://ots.de/trWYb.Pressekontakt:Europäisches ParlamentInformationsbüro in DeutschlandHerrn Oliver HänsgenUnter den Linden 7810117 BerlinTel.: 030 2280 1000E-Mail: presse-berlin@ep.europa.euOriginal-Content von: Europ?isches Parlament, übermittelt durch news aktuell