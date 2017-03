Plenartagung des Europäischen Parlaments / 13. bis 16. März 2017 - Die Schwerpunkte

Berlin/Straßburg (ots) - "Erklärung von Rom" zum 60. Jahrestag derRömischen Verträge, mehr Recycling, strengere Lebensmittelkontrollen,Stärkung der Aktionärsrechte, EU-Waffenrecht, "Global Gag Rule" derUSA, Konfliktmineralien, PKW-Maut und vieles mehrAuf der Tagesordnung der Plenartagung des Europäischen Parlamentsvom 13. bis 16. März 2017 in Straßburg stehen unter anderem folgendeThemen:Am Mittwoch ab 9:00 Uhr werden die Abgeordneten eine Bilanz derErgebnisse des Europäischen Rates vom 9.-10. März ziehen und die"Erklärung von Rom" zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge mit demVorsitzenden des Europäischen Rates Donald Tusk, demEU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, Maltasstellvertretendem Ministerpräsidenten Louis Grech und ItaliensMinisterpräsidenten Paolo Gentiloni erörtern.Dienstagvormittag stehen das EU-Waffenrecht und der Gesetzentwurfzu mehr Recycling und weniger Deponierung von Abfällen zur Debatteund zur Abstimmung auf der Tagesordnung.Bis zum Jahr 2030 sollen 70% des kommunalen Mülls recycelt oderfür die Wiederverwendung aufbereitet werden. Heute liegt der Anteilbei 44%. Auch die Ablagerung von Abfällen auf Deponien, die großeUmweltauswirkungen zur Folge hat, soll durch das "Abfallpaket" auf 5%verringert werden, wie auch die Verschwendung von Lebensmitteln umdie Hälfte bis 2030 im Vergleich zum Jahr 2014-.Das überarbeitete EU-Schusswaffengesetz soll Sicherheitslückenschließen und gleichzeitig die Anliegen rechtmäßiger Waffennutzerberücksichtigen. Die neue Regelung verschärft die Kontrollen vonunscharfen und unzureichend deaktivierten Waffen wie denen, die beiden Pariser Anschlägen verwendet wurden.Dienstag ab 15:00 Uhr steht die sogenannte "Global Gag Rule" imMittelpunkt einer Debatte mit der EU-Außenbeauftragten FedericaMogherini. Es geht darum, dass ausländischeNichtregierungsorganisationen, die Beihilfen für den BereichFamilienplanung aus öffentlichen Mitteln erhalten, sollen zukünftigdaran gehindert werden, ihre eigenen Finanzmittel, die nicht ausoffiziellen US-Quellen stammen, zu nutzen, um legaleAbtreibungsdienste, medizinische Beratung oder Empfehlungen fürAbtreibungen anzubieten. Der entsprechende Erlass wurde vomamerikanischen Präsidenten Donald Trump am 23. Januar 2017unterschrieben.Ebenso am Dienstagnachmittag erörtern die Abgeordneten diegeplante Verschärfung der Lebensmittelkontrollen in der gesamtenLebensmittelversorgungskette vom Erzeuger bis zum Verbraucher. Dervon Parlament und Rat bereits informell vereinbarte Gesetzesentwurfzielt darauf ab, die Rückverfolgbarkeit der Lebensmittel zuverbessern, Betrug zu bekämpfen und das Vertrauen der Verbraucher indie Integrität der Lebensmittelkette wiederherzustellen. Abstimmung:Mittwoch.Bereits am Montag diskutieren die Abgeordneten die Stärkung derAktionärsrechte in EU-Unternehmen. Entscheidungen von EU-Unternehmensollen stärker auf langfristige Ziele ausgerichtet werden, indem dasEngagement der Aktionäre gestärkt und diesen das Recht eingeräumtwird, über die Managergehälter abzustimmen. Die Unternehmen erhaltenauch die Möglichkeit, die Identität ihrer Anteilseigner leichterherauszufinden. Abstimmung: DienstagAm Mittwochmittag stimmen die Abgeordneten u. a. über einenEntschließungsentwurf ab, in dem sie die EU-Kommission zurKlarstellung ihrer Haltung zur deutschen Pkw-Maut auffordern. Dieüberarbeiteten Pläne für ein deutsches Mautsystem weisen "noch immerElemente auf, die einen Verstoß gegen das EU-Recht darstellen",unterstreichen sie.Am Mittwochnachmittag führen die Abgeordneten eine Debatte überdie Fortschritte der europäischen Sicherheitsagenda seit denTerroranschlägen vom 22. März 2016 in Brüssel. Vorrangige Themen sinddie Verbesserung des Informationsaustausches, die Bekämpfung derTerrorismusfinanzierung, die Prävention von Radikalisierung und dieÜberwachung der Land- und Seegrenzen der EU.Anschließend erörtert das Parlament eine Verordnung zu densogenannten "Konfliktmineralien", mit der die Finanzierungbewaffneter Gruppen sowie Menschenrechtsverletzungen durch den Handelmit Mineralien aus Krisengebieten gestoppt werden sollen. DiesesGesetz soll selbst die kleinsten EU-Einführer von Mineralien (Zinn,Wolfram, Tantal, Gold) zu Sorgfaltsprüfungen ihrer Lieferantenverpflichten.Weitere Tagesordnungspunkte hierDie gesamte Tagesordnung der Plenarwoche finden Sie hier:http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/plenaryDen ausführlichen Newsletter zur Plenartagung mit ausführlichenBeschreibungen zu allen Themen finden Sie hier: http://ots.de/wZ6P2Die Plenartagung des Europäischen Parlaments und allePressekonferenzen im Livestream:http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/scheduleAktuelle Informationen zur Plenarwoche bei Twitter:https://www.twitter.com/Europarl_DE undhttps://www.twitter.com/EPinDeutschlandDer März-Newsletter des Informationsbüros des EuropäischenParlaments in Deutschland: http://ots.de/HLGANPressekontakt:Europäisches ParlamentInformationsbüro in DeutschlandJudit Hercegfalvi, PresseattachéeUnter den Linden 7810117 BerlinTelefon: 030 2280 1000E-Mail: presse-berlin@ep.europa.euOriginal-Content von: Europ?isches Parlament, übermittelt durch news aktuell