Plenartagung des Europäischen Parlaments / 12. bis 15. Juni 2017 - Die Schwerpunkte

Berlin/Straßburg - (ots) - Zukunft Klimaschutzabkommen COP21,Vorbereitung Europäischer Rat, Energieeffizienzkennzeichnung von Abis G, EP feiert 30 Jahre Erasmus, Glyphosat, Sharing Economy, EFSI,Kulturhauptstädte Europas 2020 - 2033 und vieles mehrAuf der Tagesordnung der Plenartagung des Europäischen Parlamentsvom 12. bis 15. Juni 2017 in Straßburg stehen unter anderem folgendeThemen:Am Mittwochvormittag erörtern die Europaabgeordneten dieEntscheidung von US-Präsident Trump aus dem Klimaschutzabkommen vonParis (COP21) auszusteigen. Gleichzeitig geht das EuropäischeParlament voran und stimmt über die Emissionsreduktionsziele - 30 %weniger im Vergleich zu 2005 - der Europäischen Union nach 2030 ab.Zuvor geben die Abgeordneten ab 9.00 Uhr den Staats- undRegierungschefs ihre Vorstellungen zu den wichtigsten Themen desEuropäischen Rates am 22./23. Juni 2017 mit auf den Weg. Dazu gehörendie Migrations-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. In allenBereichen setzen sich die Abgeordneten für eine stärkere Kooperationzwischen den Mitgliedstaaten ein.Einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz soll die neueEnergieeffizienzkennzeichnung leisten, über die die Abgeordneten amDienstag ab 9.00 Uhr debattieren und mittags abstimmen. Kernpunkt istdie Überführung der alten unübersichtlichen Skala von A+++ bis G ineine Skala von A bis G, bei der die Label A und teilweise auch Bzunächst nicht vergeben werden, um einen Anreiz für Unternehmen zuschaffen, effizientere Geräte auf den Markt zu bringen. EinePressekonferenz mit dem Berichterstatter Dario Tamburrano (IT, EFDD)ist für Mittwoch um 16.30 Uhr vorgesehen.Am Dienstag um 12.00 Uhr hält das Plenum eine Feierstunde zum30-jährigen Jubiläum des Erasmus-Programms ab. Präsident AntonioTajani und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werden in ihrenReden den großen Erfolg des Programms betonen. Anschließend werdendrei Repräsentanten der Erasmus-Generation - stellvertretend für 9Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Programms - ihreEindrücke schildern. Die Vorsitzende des Kulturausschusses PetraKammerevert und der zuständige Kommissar Tibor Navracsics werdenebenfalls teilnehmen. Zuvor gibt es um 10.30 Uhr eine Pressekonferenzmit Antonio Tajani, Petra Kammerevert, Milos Zver (BerichterstatterErasmus+) und Kommissar Navracsics.Das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat wird amDienstagnachmittag Gegenstand einer mündlichen Anfrage an dieEuropäische Kommission sein, die erklären soll, ob sie den angeblichunzulässigen Einfluss durch Monsanto bei der Zulassung von Glyphosatdurch die EU untersuchen wird.Weitere Themen werden u. a. die Sharing Economy (DebatteMittwoch/Abstimmung Donnerstag), die Weiterentwicklung desEuropäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) als Teil desJuncker-Plans (Debatte Mittwoch/Abstimmung Donnerstag) sowie dieAbstimmung über die Europäischen Kulturhauptstädte von 2020 bis 2033(Dienstag) sein.Die weiteren Themen sowie genauere Informationen zu allen auf derTagesordnung befinden Themen finden Sie im Briefing zur Plenartagung:http://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2017-06-12Die Plenartagung des Europäischen Parlaments und allePressekonferenzen im Livestream:http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/scheduleAktuelle Informationen zur Plenarwoche bei Twitter:https://www.twitter.com/Europarl_DE undhttps://www.twitter.com/EPinDeutschlandDer Juni-Newsletter des Informationsbüros des EuropäischenParlaments in Deutschland: http://ots.de/DYsrJPressekontakt:Europäisches ParlamentInformationsbüro in DeutschlandJudit Hercegfalvi, PresseattachéeTelefon: 030 - 2280 1000E-Mail: presse-berlin@ep.europa.euOriginal-Content von: Europ?isches Parlament, übermittelt durch news aktuell